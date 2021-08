Deutschland hat große Defizite in der Digitalisierung, etwa im Gesundheitswesen, in Schulen oder der öffentlichen Verwaltung. Auf den Privatsektor trifft dieser Vorwurf in der Breite nicht mehr ohne Weiteres zu.Bei Banken sehen wir weiteren Handlungsbedarf. Am wenigsten freilich bei den Medien, die weltweit als eine der ersten Branchen von den veränderten Ansprüchen in einer digitalisierten Welt überrollt wurden. Verlage, deren Printgeschäft seit Jahren unter Druck steht, haben entsprechend aufgerüstet. Das Digitalgeschäft steuert inzwischen substanziell zu Umsatz und mehr noch Ergebnis bei. Sogar die ehrwürdige "FAZ" ließ ihre Leserschaft kürzlich wissen, dass der Anteil des Digitalgeschäfts an den Gesamterlösen im laufenden Jahr bereits auf 25 (Vj.: 21)% gestiegen sei und 35% zum Ergebnis beisteuere. Neben den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...