Die Wiener Börse dürfte am Montag mit etwas schwächerer Tendenz in die neue Handelswoche starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX deutete knapp eine Stunde vor Handelsbeginn auf ein Minus von 0,3 Prozent hin. Auch das europäische Umfeld wird zu Handelsbeginn etwas tiefer erwartet. Während die US-Börsen am Freitag noch leichte Zugewinne verbuchen konnten, zeigten sich die Märkte in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...