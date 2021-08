Der Aktie der Porsche Automobil Holding ist zuletzt etwas die Luft ausgegangen. Seit dem Hoch bei 99,30 Euro Anfang Juni hat das Papier 10 Prozent verloren. In erster Linie ist das der größten Beteiligung VW geschuldet.Die VW-Aktie hat seit dem Hoch im Juli bei rund 241 Euro knapp 15 Prozent verloren. Das ging auch an der Porsche-Aktie nicht spurlos vorbei. Schließlich hält die Porsche Automobil Holding rund 53,3 Prozent der VW-Anteile. Die Aktie bewegt sich seit Wochen in einer Seitwärtsrange zwischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...