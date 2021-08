NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für Swiss Re von 90 auf 92 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Philip Kett sieht in einer am Montag vorliegenden Studie für den Rückversicherer "Licht am Ende des Tunnels". Die Anzeichen für eine deutliche Margenerholung bei Unternehmenslösungen ließen ihn zuversichtlicher auf die künftigen Geschäfte schauen. Mit Blick auf die Vergangenheit brauche er aber mehr Belege für eine solche Entwicklung, um die Aktie positiver einzuschätzen./gl/mis



ISIN: CH0126881561

