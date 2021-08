Die Katek Group (WKN: A2TSQH) hat zum Ausklang der vergangenen Woche Zahlen vorgelegt, gepaart mit einem Kursgewinn der Aktie von +7,95% auf 29,20 €. Der Aufwärtstrend wird voraussichtlich anhalten. Katek ist ein in der Elektronikfertigung tätiges Unternehmen mit Hauptsitz in München. Kateks Elektronikkomponenten werden an schnell wachsende Boom-Industrien geliefert, darunter E-Mobilität, Erneuerbare Energien und Teilbereiche des Gesundheitswesens ...

