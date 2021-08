Mainz (ots) -Sonntag, 28. August 2021, 10.00 UhrÖkumenischer GottesdienstZum Gedenken an die Opfer der FlutkatastropheAus dem Hohen Dom zu AachenDie Flutkatastrophe hat Menschenleben gekostet und Existenzen zerstört. Die Toten, die Trauernden und alle, die jetzt vor den Trümmern ihrer Existenz stehen, sollen nicht vergessen sein.Thematisch folgt der Gottesdienst der Erfahrung von grausamen Schicksalsschlägen der Menschheit hin zu Hilfe, Beistand und Trost durch Mitmenschen und Gottes Wort. Im Mittelpunkt stehen die Betroffenen der Flutkatastrophe sowie die Helferinnen und Helfer.Dem Gottesdienst stehen vor: der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Georg Bätzing, der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, sowie der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland, Erzpriester Radu Constantin Miron.Die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes im Hohen Dom zu Aachen übernimmt Domkapellmeister Berthold Botzet mit Mitgliedern des Domchores. Die Orgel spielt Michael Hoppe. Als Zeichen des interreligiösen Gedenkens werden auch Klagerufe aus der jüdischen und islamischen Tradition vorgetragen.Neben Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzlerin Angela Merkel nehmen weitere hochrangige Vertreterinnen und Vertreter der Kirchen und der Politik an dem Gottesdienst teil. Im Anschluss an den Gottesdienst hält der Bundespräsident eine Ansprache, die Bestandteil der Liveübertragung ist.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4994659