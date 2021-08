Die Analysten der NordLB haben die Bewertung für die Aktien von RWE nach Zahlen und einer erhöhten Jahresprognose auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Die Resultate des Energiekonzerns seien zwar trotz Aufholeffekten auch im ersten Halbjahr deutlich von den negativen Wettereffekten aus dem ersten Quartal belastet gewesen, so die Experten in einer am Freitag veröffentlichten Studie. Insgesamt aber rechne man nach der nur einmaligen Ergebnisbelastung in diesem Jahr mit der Fortsetzung ...

