FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Heidelberg Materials haben sich am Mittwoch nach unterschiedlichen Analystenmeinungen in der Nähe ihres Rekords gehalten. Die Papiere des Baustoffherstellers notierten zuletzt mit 125,55 Euro rund ein Prozent im Plus, nachdem sie am Freitag einen Rekordstand von 128,65 Euro erklommen hatten. Damit war der Jahresstart nach gut 47 Prozent Plus 2024 erfolgreich.

Während Stifel-Experte Tobias Woerner mit zunehmenden Herausforderungen und einer Branchenrotation rechnet, bleiben die Fachleute der Deutschen Bank und von Morgan Stanley optimistisch.

Woerner strich seine Empfehlung für Heidelberg Materials und sieht mit seinem Kursziel von 116 Euro Risiken, entsprechend votiert er nun mit "Hold". Er meidet in der Branche insbesondere starke Abhängigkeiten vom US-Geschäft. Sein Favorit heißt Geberit.

Dagegen stockte Jon Bell von der Deutschen Bank sein Kursziel auf 140 Euro auf und Cedar Ekblom von Morgan Stanley blieb bei 138 Euro. Bei Ekblom gehören die Aktien zu ihren Kernempfehlungen in der Branche - neben Saint-Gobain und Holcim . Sie hält die Bewertungen noch nicht für ambitioniert und rät, bei ihren Favoriten in Kursschwächen hinein aufzustocken./ag/mis/jha/