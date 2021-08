Der seit Mai an der Schweizer Börse SIX notierte Flugzeugzulieferer Montana Aerospace des österreichischen Investors und Unternehmers Michael Tojner hat im Halbjahr 2021 zwar etwas mehr Umsatz erzielt, unterm Strich aber einen Verlust von 25,7 Mio. Euro geschrieben. In der Vorjahresperiode lag das Minus bei 20,7 Mio. Euro. Der Umsatz stieg um 3,5 Prozent auf 348,4 Mio. Euro, teilte das Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...