Vita 34 AG: Andreas Schafhirt als neuer Finanzvorstand der Vita 34 AG bestellt



16.08.2021 / 09:30

Andreas Schafhirt als neuer Finanzvorstand der Vita 34 AG bestellt - Interimistische Übernahme der Position bis Ende April 2022 - Bisheriger Finanzvorstand Falk Neukirch aus dem Unternehmen ausgeschieden Leipzig, 16. August 2021 - Der Aufsichtsrat der Vita 34 AG (ISIN: DE000A0BL849; WKN: A0BL84), eine der größten Zellbanken Europas, hat Andreas Schafhirt (59) mit Wirkung zum heutigen Tag zum neuen Finanzvorstand bestellt. Andreas Schafhirt verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung als Finanzvorstand sowohl börsennotierter als auch privater mittelständischer Unternehmen. Neben seiner Expertise im internationalen Rechnungswesen und im Controlling hat er in der Vergangenheit diverse Konzernrestrukturierungen, M&A-Prozesse sowie Kapitalmarkttransaktionen erfolgreich begleitet. Zuletzt war er bei der in der Schweiz börsennotierten Biella-Neher AG als Finanzvorstand tätig, wo er unter anderem den Börsengang im Jahr 2006, die Veräußerung des Unternehmens im Rahmen eines strukturierten Bieterverfahrens im Jahr 2019 sowie die anschließende Integration des Unternehmens in die Organisation des Erwerbers verantwortete. "Wir freuen uns, dass wir mit Herrn Schafhirt einen so vielseitig erfahrenen Finanzvorstand interimistisch für die Vita 34 AG gewonnen haben", sagte Florian Schuhbauer, Aufsichtsratsvorsitzender der Vita 34 AG. "Im Zuge des geplanten Zusammenschlusses mit PBKM wird er das Unternehmen mit seiner Expertise optimal unterstützen und die Transaktion so zu einem erfolgreichen Abschluss bringen können. Wir wünschen ihm viel Erfolg in seiner neuen Aufgabe." Andreas Schafhirt wurde zunächst bis zum 30. April 2022 in den Vorstand der Gesellschaft berufen. Sein Vorgänger auf der Position des Finanzvorstands, Falk Neukirch, hat sein Amt auf eigenen Wunsch niedergelegt und ist aus dem Unternehmen ausgeschieden, um sich einer neuen Herausforderung zu widmen. Vorstand und Aufsichtsrat danken Herrn Neukirch für seine Unterstützung und wünschen ihm beruflich viel Erfolg sowie persönlich alles Gute. Kontakt:

Ingo Middelmenne

Investor Relations

Vita 34 AG

Telefon: +49 (0341) 48792 - 0

Mobil: +49 (0174) 9091190

E-Mail: ingo.middelmenne@vita34.de

Unternehmensprofil Vita 34 wurde 1997 in Leipzig gegründet und ist heute eine der führenden Zellbanken Europas. Als erste private Nabelschnurblutbank Europas und Pionier im Cell Banking bietet das Unternehmen seitdem als Komplettanbieter für Kryokonservierung die Entnahmelogistik, die Aufbereitung und die Einlagerung von Stammzellen aus Nabelschnurblut und Nabelschnurgewebe an. Auf Basis der 2019 erfolgten Erweiterung des Geschäftsmodells beabsichtigt Vita 34, zukünftig auch die Einlagerung von Immunzellen aus peripherem Blut sowie von Stammzellen aus körpereigenem Fett anzubieten. Körpereigene Zellen sind ein wertvolles Ausgangsmaterial für die medizinische Zelltherapie und werden bei Temperaturen um minus 200 Grad Celsius am Leben erhalten, um bei Bedarf im Rahmen einer Behandlung eingesetzt werden zu können. Mehr als 247.000 Kunden aus mehr als 20 Ländern haben bereits mit einem Zelldepot bei Vita 34 für die Gesundheit ihrer Familie vorgesorgt.

