Berlin (ots) - Wir haben Ihnen ein EPK/APK zusammengestellt, das nun zur freien Verfügung steht: Neben einem Film, verschiedenen Teasern, Audio- und rohgeschnittenes Bewegbildmaterial rund um die Entstehungsgeschichte des Micky Maus Jubiläumsmagazins, finden Sie umfangreiches Bildmaterial, Interviews, Transkripte und weitere Informationen zum Magazin und der Historie zum Download unter www.egmont-presseportal.de. Einfach registrieren und Freischaltelink erhalten.Bei Rückfragen wenden Sie sich gerne an den angegebenen Pressekontakt.+++ Sämtliches Material nun ohne Sperrfrist frei verfügbar +++Inhalt EPK "70 Jahre Micky Maus-Magazin", Micky Maus-Magazin #18/21- 01_Teaser- 02_Film EPK- 03_Rohmaterialien- 03_01_Druckerei_Comic- 03_02_Gratulanten- 04_APK- 05_Bildmaterialien- 05_01_Cover- 05_02_Logos- 05_03_Portraitfotos- 05_04_Entenhausen feiert- 06_Magazinhistorie- 07_ausgewählte Comicausschnitte- 08_Interviews- 09_wichtige Köpfe in und um Entenhausen damals und heute- 10_SoMe MaterialienNutzungsbedingungen APK / EPKHiermit übertragen wir die Senderechte für das von uns übersandte EPK/APK zu folgenden Nutzungsbedingungen:- Bitte geben Sie die Quelle "Egmont Ehapa Media" im Text/Voiceover an.- Der Copyright-Vermerk auf Ihrer Website muss lauten: © 2021 Egmont Ehapa Media/Disney- bei Online-Nutzung: Veröffentlichung nur in geringer Auflösung gestattet- Online muss verlinkt werden mit www.micky-maus.deDie Beiträge können in beliebiger Länge produziert werden.Pressekontakt:Jenny KitzingerFreie Mitarbeiterin für "70 Jahre Micky Maus"Egmont Ehapa Media GmbHMobil: +49 (0)179 5191906E-Mail j.kitzinger@egmont.deOriginal-Content von: Egmont Ehapa Media GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8146/4994697