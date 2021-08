Nel wird am Donnerstag (19. August) vor Börseneröffnung die mit Spannung erwarteten Zahlen für das zweite Quartal 2021 präsentieren. Bereits im Vorfeld dämpfte der norwegische Wasserstoff-Spezialist in einem offiziellen Brief an Analysten die Erwartungen. DER AKTIONÄR verrät, welche Zahlen Anleger jetzt erwarten können. Laut den Bloomberg-Daten gehen die Analysten für das Q2 von einem Umsatz von 213,3 Millionen Norwegische Kronen (NOK) oder umgerechnet 20,5 Millionen Euro aus. Das entspricht einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...