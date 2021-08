Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Hinweise verdichten sich, wonach in dieser Woche eine LSA zur Emission ansteht und die Sommerflaute sich damit dem Ende zuneigt, so die Analysten der Helaba.Welches Bundesland es sein werde, das sich zuerst an den Markt zurücktraue, sei noch offen. Dass es das einzige bleibe, sei indes keine ausgemachte Sache. Daher heiße es, die Augen offen zu halten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...