1. Warum sind Elastomere so wichtig in modernen Mobilitätslösungen? Hier gibt es natürlich zwei Aspekte, 1. Reifen und 2. die Vielzahl unverzichtbarer technischer Elastomererzeugnisse. Beide Produktgruppen spielen, wenn auch etwas unterschiedlich im geforderten Eigenschaftsbild sowohl in der E-Mobilität als auch bei der Verbrennertechnologie eine wichtige Rolle. Im Reifensektor ist die Kombination aus Traktion, Abrieb- und Verschleißfestigkeit, Geräusch und Dämpfung (bedeutet kurzer Bremsweg) nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...