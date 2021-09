Straubing (ots) -



Es sollte ja keine reine Automesse mehr sein, sondern eine Mobilitätsschau. Dann aber ist der Verband der Automobilindustrie vielleicht doch nicht der richtige Veranstalter. In der Tat entstand der Verdacht, dass die der Bundeskanzlerin präsentierten Lastenfahrräder vor allem dazu dienen sollten, der Show ein grünes Mäntelchen umzuhängen. Autos mit herkömmlichen Verbrennermotoren zu zeigen, traute man sich praktisch gar nicht mehr. Andererseits brachten viele Besucher von ihrem Urlaub in südlichen Ländern die Erkenntnis mit, dass man mit Batterieantrieb zwar zur Arbeit, aber nach wie vor nur mit enorm viel Umständen an den Ferienort kommt. (...) Am Konzept der IAA Mobility muss noch gefeilt werden, wenn sie eine neue Tradition begründen soll.



