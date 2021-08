Umsatz und Gewinn des US-Konzerns sind dynamisch gestiegen, was aber vor allem an den coronabedingt sehr schwachen Vergleichszahlen aus dem Vorjahr lag. Der Umsatz ist um 44 % auf 17,02 Mrd. $ gestiegen, während Analysten mit 16,76 Mrd. $ gerechnet hatten. Der Gewinn je Aktie hat sich auf 0,80 $ exakt verzehnfacht, während die Konsensschätzung lediglich bei 0,545 $ gelegen hatte.



Erstmalig seit fünf Quartalen konnten die Vergnügungsparks wieder eine Umsatzsteigerung verbuchen, während sich der Streamingdienst Disney+ mittlerweile zu einem der wichtigsten Umsatzgaranten entwickelt hat. Die Aktie reagierte am Freitag mit einem Kursgewinn von 1 %. Seit Ende letzten Jahres tendiert der Kurs um 180 $ herum seitwärts.



Dies ist ein Ausschnitt aus der heutigen Bernecker-Daily.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!

WALT DISNEY-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de