- Steigende Nachfrage nach nachhaltigen, umweltschonenden Produkten

- Erweiterung der Produktionskapazitäten um rund 2.300 Quadratmeter

- Zero-Waste-Water im Fokus

Frankfurt am Main, 12. August 2021. Klimakrise, Coronapandemie, Wasserknappheit - Die Welt steht vor zahlreichen globalen Herausforderungen. Mit seinen nachhaltigen Konzepten und Technologien leistet blueplanet Investments AG einen Beitrag zur Bewältigung der Krisen und ihrer Folgen. Um der gestiegenen Nachfrage nach seinen Lösungen nachzukommen, baut blueplanet nun seine Produktionskapazität in Deutschland aus. Große Nachfrage nach nachhaltigen Desinfektionslösungen Nicht nur in Folge der weltweiten COVID-19-Pandemie ist die Nachfrage nach umweltschonenden Hygiene-, Desinfektions- und Wasserreinigungslösungen deutlich gestiegen. blueplanet reagiert mit einem Produktionsausbau in Deutschland. Die bereits vorhandene Werksfläche am Standort Mörfelden wurde auf rund 1.000m² erweitert. Außerdem mietete das Unternehmen in Groß-Gerau einen weiteren Standort für Produktion und Distribution mit rund 1.600m² an. Die Zahl der eingesetzten Produktionsmaschinen wird ebenfalls weiter erhöht.



"Hinter den Desinfektions- und Hygienelösungen steht eine firmeneigene, innovative Technologie. Hergestellt wird ein desinfizierender Wirkstoff mineralischer Herkunft, der äußerst wirksam gegen Viren, Bakterien und Fungizide ist. Dies belegen weitreichende Studien und Gutachten. Gerade erst wurde unsere Partnergesellschaft in den Vereinigten Arabischen Emiraten als Bester Globaler Anbieter von Desinfektionslösungen ausgezeichnet. Unsere Lösung wird dort beispielsweise in vielen Krankenhäusern eingesetzt", erläutert Thomas Körfgen, COO von blueplanet.

Zu den Anwendern der Hygieneprodukte von blueplanet zählen neben Krankenhäusern, Schulen und Restaurants, beispielsweise auch Hotelketten, Flugzeug- oder Mietwagenanbieter.



"Nicht nur unsere Produkte zeichnen sich durch eine hohe Verträglichkeit für Mensch und Umwelt aus, sondern auch unser Herstellungsverfahren. Wir setzen dazu gezielt entlang der gesamten Wertschöpfungskette auf Nachhaltigkeit. Dabei steht für blueplanet das Thema Zero-Waste-Water im Mittelpunkt. Nahezu das gesamte im Produktionsprozess eingesetzte Wasser findet direkte Verwendung in unseren Produkten", erklärt Alexander Lattmann, CEO und Gründer von blueplanet, weiter. "Wenn unsere Lösung zur Aufbereitung von Trinkwasser eingesetzt wird, dann können wir dem Wasserkreislauf sogar sauberes und sicheres Wasser zurückführen. Eine Win-Win-Situation für die Menschen und die Natur."



blueplanets globale Expansions- und Nachhaltigkeitsstrategie sieht vor weitere Produktionsstandorte außerhalb von Europa zu errichten. Durch die Vor-Ort-Produktion werden unnötige Transportwege und der damit verbunden CO 2 -Ausstoß verringert. Ein weiterer Schritt zum Erreichen blueplanets ehrgeiziger Klimaziele. Entwicklung einer Technologie für mobile Wasseraufbereitung Mit Blick auf die sich verschärfende Klimakrise und steigende Wasserknappheit wird blueplanet die geplante Markteinführung einer Lösung für die mobile Aufbereitung von Trinkwasser beschleunigen. Das zugrundeliegende Verfahren kommt ohne die Beimischung schädlicher Chemie aus. Die Anlagen können an schwer erreichbaren Orten installiert werden und den Menschen vor Ort den Zugang zu sicherem und sauberem Trinkwasser ermöglichen. Die mobile Anlage soll bereits im vierten Quartal 2021 vorgestellt werden. *** Über blueplanet Investments AG (blueplanet):

Gegründet im Jahr 2015 verfolgt blueplanet Investments AG das Ziel, einen nennenswerten Beitrag zum Erhalt unseres blauen Planeten zu leisten. Im gleichen Jahr wurden auch die Entwicklungsziele der Vereinten Nationen verabschiedet, an denen sich die blueplanet Gruppe maßgeblich orientiert. Sie fokussiert sich auf die Versorgung mit sauberem und sicherem Trinkwasser und die Verbesserung von Hygienestandards auf ökologischer Basis. Weltweit vertrauen Kunden den Produkten und Konzepten von blueplanet, deren Anwendungsbereiche von sämtlichen Feldern der Desinfektion von Oberflächen, über den Veterinärbereich und der Raumluftdesinfektion bis hin zur Trinkwasserentkeimung reichen. Dank gezielter Akquisitionen in technologische Innovationen, zählt die blueplanet Gruppe inzwischen zu den am schnellsten wachsenden Unternehmen in ihrem Sektor. Nach der Expansion im Hygienesektor, konzentriert sich blueplanet nun auch vermehrt auf ihre Mission "sauberes und sicheres Trinkwasser für alle". Die Gruppe wurde von unabhängigen Ratingagenturen als eines der nachhaltigsten ESG-konformen Unternehmen weltweit eingestuft und ist derzeit mit ca. 50 Mitarbeitern an den Standorten Frankfurt am Main, Berlin und Dubai aktiv.

