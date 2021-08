Köln (ots) - Welche Erfahrungen zieht Jens Spahn persönlich aus der Corona-Krise? Was sind Christian Lindners konkrete Konzepte in Sachen Klimaschutz? Und welche weiteren Themen in seinem Wahlkreis will Karl Lauterbach anpacken? Das erfahren Sie ab heute beim WDR Kandidat:innen-Check zur Bundestagswahl.Insgesamt mehr als 500 Kandidat:innen, die sich in Nordrhein-Westfalen um ein Direktmandat bewerben, sind dabei und beantworten alle die drei selben Fragen. So können sich die Bürger:innen schnell und einfach einen Überblick über die Kandidat:innen verschaffen und sie direkt miteinander vergleichen.Kurz, knapp und kompakt informiertDie Videos haben die Kandidat:innen selbst aufgezeichnet, an Orten ihrer Wahl. Mal im Büro, mal im eigenen Garten, aber auch auf den Straßen ihres Wahlkreises sind die Kandidat:innen zu sehen. Jeweils maximal eine Minute pro Antwort durften sie sich in ihren Videos Zeit nehmen, dazu schriftlich drei weitere Fragen beantworten.Großen Wert legen die Macher des WDR Kandidat:innen-Checks auf Barrierefreiheit. Deshalb wurden sämtliche Videos mit Untertiteln ausgestattet. Zudem wird der WDR Kandidat:innen-Check im Laufe der Woche auch über die Sprachassistenten Alexa und Google Assistant abrufbar sein.Das Angebot hat bereits Tradition - schon zur Landtagswahl 2017, zur Bundestagswahl 2017 und zu den Kommunalwahlen 2020 konnten sich die Bürger:innen per Klick ihre Meinung bilden. Insgesamt 1,5 Millionen Menschen haben bei den vergangenen drei Wahlen die Videos angesehen und für ihre Entscheidungsfindung mitgenutzt.Zu finden sind die Videos des WDR Kandidat:innen-Checks ab sofort unter www.kandidatencheck.wdr.de.Fotos finden Sie unter ARD-Foto.dePressekontakt:Westdeutscher RundfunkKommunikationTelefon 0221 220 7100kommunikation@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/4994758