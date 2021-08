Frankfurt (www.fondscheck.de) - Nachhaltige Fonds sind längst auch an der Börse Frankfurt der Renner, so die Deutsche Börse AG."Wir sehen fast nur Käufe", berichte Ivo Orlemann von der ICF Bank. "Klima schlägt Corona", fasse es der Händler zusammen. Anleger setzten also lieber auf den Klimaschutz als auf die Corona-bedingt zum Teil sehr erfolgreichen Biotech-Fonds. ...

