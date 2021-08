Freiburg (ots) - Nothilfe-Team der Caritas Haiti ist vor Ort im Einsatz / Regenfälle erschweren die Hilfsmaßnahmen / Schutzhäuser der Caritas bieten ZufluchtCaritas international, das Hilfswerk des Deutschen Caritasverbandes, stellt für die Erdbebenopfer in Haiti 50 000 Euro Soforthilfe bereit. Benötigt werden jetzt vor allem Nahrung und Trinkwasser, Zelte und medizinische Erstversorgung. "Aufgrund unserer Hilfen nach dem Erdbeben 2010", sagt Claudio Moser, Referatsleiter Lateinamerika/Europa von Caritas international, "können wir vor allem in dem mit am stärksten betroffenen Département Nippes auf funktionierende Strukturen zurückgreifen."In Baraderes etwa, einer 30 000 Einwohner-Stadt in der 40 Prozent der Häuser zerstört sind, hat die Caritas erst vor Kurzem ein Schutzhaus eröffnet, das nun den Opfern des Erdbebens Zuflucht bietet. Auch die anderen Schutzhäuser im Département Nippes auf der Tiburon-Halbinsel haben ihre Türen geöffnet. "Zudem haben wir in Haiti in den vergangenen Jahren Projekte zur Katastrophenvorsorge auf den Weg gebracht", sagt Claudio Moser und hofft, "dass die von uns aufgebauten Katastrophenschutz-Maßnahmen jetzt geholfen haben, Menschenleben zu retten."Die Lage vor Ort ist weiterhin chaotisch, das Ausmaß der Katastrophe noch nicht absehbar. Hinzu kommt, dass starke Regenfälle die Hilfsmaßnahmen erschweren. Das Nothilfeteam der Caritas Haiti ist mobilisiert, um weitere Informationen zu sammeln und die Schäden zu eruieren. "Unsere Partner berichten uns", so Claudio Moser, "dass es bisher insgesamt 82 Nachbeben gab, viele Menschen sind deshalb schwer traumatisiert."Das Erdbeben am Samstagmorgen war beinahe so stark wie das schwere Beben im Jahr 2010, bei dem ungefähr 300.000 Menschen ums Leben kamen. Die aktuellen Opferzahlen belaufen sich auf mehr als 1300 Menschen. Hunderte Häuser wurden zerstört, tausende Familien sind betroffen. Das Beben ereignete sich nahe der Stadt Petit Trou de Nippes, 150 Kilometer von der Hauptstadt Port-au-Prince entfernt. Caritas international ist seit über zehn Jahren in der Region aktiv.Claudio Moser, Referatsleiter Lateinamerika/Europa von Caritas international, steht für Interviews zur Verfügung.Caritas international ist das Hilfswerk des Deutschen Caritasverbandes. Dieser gehört zum weltweiten Netzwerk der Caritas mit 162 nationalen Mitgliedsverbänden.Caritas international ruft zu Spenden auf:SpendenkontoCaritas international, Bank für Sozialwirtschaft Karlsruhe, IBAN: DE88 6602 0500 0202 0202 02Stichwort: CY00925 - HaitiWeitere Informationen dazu online: www.caritas-international.de/haitiPressekontakt:Herausgeber: Deutscher Caritasverband, Caritas international,Öffentlichkeitsarbeit, Karlstraße 40, 79104 Freiburg. Telefon0761/200-0. Dariush Ghobad (verantwortlich -293), Achim Reinke(Durchwahl -515).www.caritas-international.deOriginal-Content von: Caritas international, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/67602/4994878