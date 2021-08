Original-Research: HELMA Eigenheimbau AG - von GBC AG



Einstufung von GBC AG zu HELMA Eigenheimbau AG



Unternehmen: HELMA Eigenheimbau AG

ISIN: DE000A0EQ578



Anlass der Studie: Research Note

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 88,40 Euro

Kursziel auf Sicht von: 31.12.2022

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Cosmin Filker, Marcel Goldmann



1.HJ 2021: Umsatz- und Ergebnis über Erwartungen; Neue Rekordwerte erreicht; GBC-Prognosen und Kursziel auf 88,50 EUR (bisher: 77,35 EUR) angehoben; Rating KAUFEN



Mit Halbjahresumsätzen in Höhe von 161,37 Mio. EUR (VJ: 114,25 Mio. EUR) und damit einem Anstieg der Umsatzerlöse in Höhe von 41,2 % hat die HELMA Eigenheimbau AG in den ersten sechs Monaten 2021 eine außerordentlich dynamische Geschäftsentwicklung erreicht. Dabei markiert das erreichte Umsatzniveau mit Abstand einen neuen Halbjahresrekordwert, so dass diese Entwicklung mehr als nur eine Rückkehr zur Wachstumsdynamik zu betrachten ist, nachdem der Vorjahreszeitraum stärker von der Pandemie betroffen war. Angesichts des neuen Umsatzrekordwertes hat die HELMA auch beim bereinigten EBIT (bereinigt um den Abgang aktivierter Zinsen) in Höhe von 13,41 Mio. EUR (VJ: 6,92 Mio. EUR) das mit Abstand das beste Halbjahres-Ergebnis der Unternehmenshistorie erreicht. Die bereinigte EBIT-Marge verbesserte sich auf 8,3 % (VJ: 6,2 %), was ebenfalls auf Halbjahresbasis ein neuer Bestwert ist.



Sowohl auf Umsatz- als auch auf Ergebnisebene haben die Halbjahreszahlen 2021 unsere Erwartungen übertroffen. Zugleich hat die HELMA die bereits Anfang Juli 2021 publizierte Auftragslage detaillierter vorgestellt. Dabei wurden in allen drei Produktbereichen hohe Auftragszuwächse verzeichnet, so dass nach sechs Monaten 2021 ein neuer Rekord-Auftragseingang in Höhe von 197,17 Mio. EUR (VJ: 115,49 Mio. EUR) erreicht wurde. Auf dieser Basis sowie auf Grundlage der sehr guten Halbjahreszahlen hat das HELMA- Management die Prognosen für das laufende Geschäftsjahr 2021 weitestgehend bestätigt. Bei einer unveränderten Umsatz-Guidance von 300 - 310 Mio. EUR soll ein Konzern-EBT zwischen 25 - 26 Mio. EUR erreicht werden, wobei nun mindestens das Erreichen der oberen Hälfte der Prognosebandbreite erwartet wird.



Die mittelfristige Prognose, wonach bis spätestens 2024 das Erreichen der Umsatzmarke von 400 Mio. EUR und eine EBT-Marge von über 10 % erwartet wird, wurde auch bestätigt. Aus den bisher getätigten Grundstückskäufen lässt sich in den nächsten 5 bis 7 Jahren ein Umsatzvolumen in Höhe von 1,8 Mrd. EUR erwirtschaften. Zusammen mit den erwarteten jährlichen Umsätzen aus dem Dienstleistungsbereich in Höhe von rund 125 Mio. EUR, verfügt HELMA somit für den Zeitraum 2021 - 2026 über Potenziale für durchschnittliche jährliche Umsätze in Höhe von 425 Mio. EUR. Mit steigenden Umsätzen sowie vor dem Hintergrund der steigenden Grundstückspreise und damit der Hebung umfangreicher stiller Reserven ist die von der HELMA in Aussicht gestellte Rentabilitätsverbesserung realistisch.



Uns erscheint die 'nur' bestätigte Guidance für das laufende Geschäftsjahr etwas zu konservativ ausformuliert. In der Regel erwirtschaftet die Gesellschaft den überwiegenden Teil der Umsatzerlöse und des operativen Ergebnisses eines Geschäftsjahres im zweiten Halbjahr. Selbst wenn davon ausgegangen wird, dass im Bauträgergeschäft im ersten Halbjahr 2021 überproportionale Vertriebserfolge erzielt wurden, die sich in der zweiten Jahreshälfte so nicht wiederholen lassen, gehen wir davon aus, dass zumindest das gleiche Umsatzniveau nochmals erreicht werden könnte. Dementsprechend haben wir unsere Umsatz- und damit auch Ergebnisprognose angehoben. Nunmehr gehen wir von Umsatzerlösen in Höhe von 319,20 Mio. EUR (bisher: 306,30 Mio. EUR) und einem EBT in Höhe von 26,98 Mio. EUR (bisher: 25,10 Mio. EUR) aus. Die höhere Basis hat auch für die kommenden Geschäftsjahre eine Anhebung unserer Schätzungen zur Folge.

Die gestiegenen Materialkosten sowie die eingeschränkte Verfügbarkeit von Baumaterialen wurden von der Gesellschaft im Halbjahresbericht thematisiert. Im Bauträgersegment wird diesem Risiko entgegengewirkt, in dem die Vergabe an die Subunternehmen vor dem Vertriebsstart erfolgt. So ist bereits vor der Veräußerung zu einem Festpreis eine hohe Kostensicherheit gegeben und es ist gewährleistet, das Projekt zu den kalkulierten Kosten umzusetzen. Im Bereich Baudienstleistungen sieht sich die Gesellschaft aufgrund der jahrelangen Erfahrung in der Lage, adäquat zu kalkulieren. Zudem tritt die HELMA-Gruppe beim Materialeinkauf als Einheit auf, so dass hier attraktive Konditionen erreicht werden können. Schließlich hat die Gesellschaft in der abgelaufenen Berichtsperiode teilweise Rückstellungen gebildet, um mögliche Risiken bspw. im Zusammenhang mit Projektverzögerungen, abzufangen.



Auf Grundlage der neuen Prognosen haben wir ein neues Kursziel in Höhe von 88,40 EUR (bisher: 77,75 EUR) ermittelt. Neben der Prognosesteigerung hat sich der modelltechnische Roll-Over-Effekt kurszielsteigernd ausgewirkt. Die Kurszielbasis hat sich auf den 31.12.2022 (bisher: 31.12.2021) verlängert. Wir vergeben weiterhin das Rating KAUFEN.



Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,6a,7,11);

Datum (Zeitpunkt) Fertigstellung: 16.08.21 (10:45 Uhr) Datum (Zeitpunkt) erste Weitergabe: 16.08.21 (11:30 Uhr)

