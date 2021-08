Erstmals in seiner Geschichte ist der ATX nun 10 Tage hintereinander im Plus. Der Index hat dabei 4,78 Prozent gewonnen (Einzeltage: 0,34; 0,08; 0,83; 0,69; 0,14; 0,81; 0,19; 0,77; 0,03; 0,8). Gibt es heute Tag 11?aktuelle Indikation: Akt. Indikation: 3615,80 /3616,00Veränderung zu letztem SK: -0,86% Der ATX TR hingegen hatte bereits eine 12-Tagesserie, aktuell ist er auch bei 10.ATX TR ( Akt. Indikation: 7245,32 /7245,72, -0,86%) Bisher gab es an einem 16. August 21 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 16.08. beträgt 0,12%. Der beste 16.08. fand im Jahr 2004 mit 1,75%statt, der schlechteste 16.08. im Jahr 2007 mit -5,13%. Im Vorjahr war am 16.08. kein Handel. (Der Input von Börse Geschichte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...