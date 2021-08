Auch für HONEST ging es am Freitag stark abwärts. Schauspielerin Jessica Alba hat sich hier unternehmerisch beteiligt und ist gleichzeitig die Gallionsfigur. THE HONEST COMPANY (die "ehrliche" Firma) verkauft Produkte rund um Baby/Beauty/Wellness. Als ein wichtiger Aspekt wird die Umweltfreundlichkeit des Sortiments, zum Beispiel der Babywindeln, betont.



Die Aktie mit Kürzel "HNST" kam im Mai zum Emissionspreis 16 $ heraus (Startkurs 21,22 $). Am Freitag wurde die Aktie mit - 28 % abgestraft und als Tief 10,00 $ markiert. Der Umsatz im Q2 lag mit 74,6 Mio. $ rund 5 Mio. $ unter der Erwartung. Was sich beim Ergebnis fortsetzte: Statt - 0,14 $ wurden - 0,17 $ je Aktie gezeigt. Aus Sicht des CEO handelte es sich insgesamt um ein "solides" Quartal.



Dies ist ein Auszug aus der heutigen Bernecker-Daily.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsen-Erfahrung via Facebook: Besuchen und abonnieren Sie kostenlos die Facebook-Seite der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH: www.facebook.com/bernecker.info

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de