Der Ölpreis gerät kurzfristig unter Druck. Geht die Ölpreisrallye dennoch weiter? Darüber erfährst Du mehr im neuen SD TALK.Die OPEC-Länder produzieren ab dem kommenden Jahr deutlich mehr Öl. Das lässt Sorgen vor einem Ölpreis von über 80 US$ etwas schwinden. Ähnlich wie der Gold- und der Silberpreis hat auch der Ölpreis in der jüngsten Vergangenheit deutlich korrigiert. In unserer heutigen Sendung sprechen wir über folgende Themen: Die Ölpreise ...

