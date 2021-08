Köln (www.fondscheck.de) - Die Aktienmärkte der Schwellenländer schlossen den Juli insgesamt mit deutlichen Verlusten ab, so die Experten von Sauren im Kommentar zum Sauren Emerging Markets Balanced Fonds (ISIN LU0580224037/ WKN A1H6AE).Maßgeblich hierfür seien die von der chinesischen Regierung gemachten Vorgaben für Unternehmen des Bildungsbereichs gewesen, was zu deutlichen Kursverlusten bei chinesischen Aktien geführt habe. Neben Wertrückgängen in Asien hätten auch die Märkte in Lateinamerika und Osteuropa Verluste verzeichnet. Die Rentenmärkte der Schwellenländer hätten insgesamt leichte Wertzuwächse verbucht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...