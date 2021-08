Pressemitteilung der Eyemaxx Real Estate AG:

Eyemaxx setzt mit Übergabe erster Wohneinheiten von "The Cubes" in Bonn erfolgreiche Geschäftsentwicklung in 2020/2021 fort

- 80 Wohneinheiten mit einer vermietbaren Fläche von rd. 3.400 m2

- Erfolgreiche Fortführung der operativen Geschäftsentwicklung auch im 2. HJ

- Eyemaxx mit positivem operativem Ergebnis von 0,8 Mio. Euro im 1. HJ; Prognose für Geschäftsjahr 2020/2021 bestätigt

Die Eyemaxx Real Estate AG (ISIN DE000A0V9L94, "Eyemaxx") wird beim Projekt "The Cubes" in Bonn plangemäß ab dem 20. August 2021 die ersten Wohneinheiten an die Käufer übergeben. Bei dem Projekt handelt es sich um zwei Wohngebäude mit insgesamt 80 Wohneinheiten. Diese sind aufgeteilt in 42 Mikro-Apartments mit einer Größe zwischen 23 und 33 Quadratmetern und 38 Zwei- bis Zweieinhalb-Zimmer-Wohnungen mit Größen von 36 bis 80 Quadratmetern. Nahezu alle Wohneinheiten verfügen über eigene Terrassen oder Balkone. Das Projekt wurde im dritten Quartal 2021 fertiggestellt und hat eine vermietbare Fläche von rund 3.400 ...

