Vergleich Jahresrenditen 48 Jahre gegenüber Monatsrenditen 48 Monate in Form von Renditedreiecken Auf Jahressicht dominiert Grün, auf Monatssicht steigt der Rot-Anteil deutlich Anleger sollten Depotstände eher sporadisch prüfen, um nicht überstürzt zu handeln Hamburg, 16. August 2021 - "Kaufen Sie Aktien, nehmen Sie Schlaftabletten, und schauen Sie die Papiere nicht mehr an. Nach vielen Jahren werden Sie sehen: Sie sind reich", so lautete seinerzeit der Rat des Börsengurus André Kostolany. Dass ...

