Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die FED hat die Finanzmärkte in der ersten Hälfte dieses Jahres kommunikativ sehr gut auf die Verringerung ihres monatlichen Anleihekaufprogramms vorbereitet, so die Analysten der DekaBank.Dieser Erfolg habe durch die Pressekonferenz von FED-Chef Powell beim jüngsten Zinsentscheid verloren zu gehen gedroht. Aus seinen Aussagen habe sich ableiten lassen, dass der Verringerungsbeginn noch in weiter Ferne läge. Vize-Chef Clarida habe dann in der Folgewoche klargestellt, dass dies eine Fehlinterpretation (aus Sicht der Analysten eine Fehlkommunikation) gewesen sei. Sollte sich die US-Wirtschaft weiterhin planmäßig erholen, dann stünde der geldpolitische Exit aus dem Corona-Modus um den Jahreswechsel 2021/2022 an. Die US-Rentenmärkte hätten auf die Klarstellung von Clarida mit einem deutlichen Renditeanstieg reagiert, der durch den sehr guten Juli-Arbeitsmarktbericht noch verstärkt worden sei. (Ausgabe vom 13.08.2021) (16.08.2021/alc/a/a) ...

