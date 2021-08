Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die neue EZB-Strategie hat für den Corporate-Markt zunächst noch keine expliziten Veränderungen mit sich gebracht, so die Analysten der DekaBank.Anpassungen in den Kaufprogrammen würden frühestens im Herbst beschlossen werden, doch einige Notenbankmitglieder hätten bereits die Notwendigkeit für weiterhin verstärkte Marktunterstützung geäußert. In jedem Fall würden die Zinsen nun noch länger extrem tief bleiben. Damit dürften sich auch Corporates auf eine lange Zeit niedrigster Renditen bei sehr geringer Volatilität freuen. Die Ergebnisse der großen europäischen Unternehmen zum zweiten Quartal hätten die zuvor nach oben angepassten Erwartungen nochmals teils kräftig übertroffen. Bei den bereits sehr niedrigen Corporate-Spreads hätten damit aber kaum noch positive Reaktionen ausgelöst werden können. (Ausgabe vom 13.08.2021) (16.08.2021/alc/a/a) ...

