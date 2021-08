München (ots) -- Dritte Spende im Rahmen des Interhyp-Kunden-werben-Kunden-Programms (https://www.interhyp.de/service/kunden-werben-kunden/)- 2021 bereits insgesamt 144.550 Euro an das Deutsche Kinderhilfswerk gespendet- Patenschaft der "gelben Villa" in Berlin ermöglicht Kindern ein "zweites Zuhause"- Gezielte Förderung von Chancengerechtigkeit junger TalenteMünchen (ots) - Für jede über Interhyp vermittelte Finanzierung, die im Rahmen des Kunden-werben-Kunden-Programms eingegangen ist, spendet die Interhyp Gruppe 50 Euro an das Deutsche Kinderhilfswerk. Im zweiten Quartal 2021 kamen so 42.850 Euro für den Kindernothilfefonds des Deutschen Kinderhilfswerkes zusammen. Mit dem gespendeten Geld werden die Einrichtungen der 1972 gegründeten Kinderrechtsorganisation unterstützt. Kinder und Jugendliche werden dort gezielt gefördert und vor allem in der schwierigen Zeit der Pandemie bei ihrer selbstbestimmten Entwicklung unterstützt. Die Hälfte der Spenden geht dabei an das Kinderhaus "die gelbe Villa" in Berlin, für das Interhyp die Patenschaft übernommen hat. Insgesamt hat die Interhyp Gruppe das Deutsche Kinderhilfswerk in diesem Jahr bereits mit fast 150.000 Euro gefördert.Das Kreativ- und Bildungszentrum "die gelbe Villa" in Berlin-Kreuzberg hat es sich zum Ziel gemacht, Talente junger Menschen zu fördern, ihnen neue Impulse zu geben und für mehr Chancengerechtigkeit zu sorgen. In den Werkstätten und Kursangeboten werden handwerklich-technisches Verständnis und Kreativität gefördert. Kinder und Jugendliche können in der gelben Villa und anderen Einrichtungen des Kinderhilfswerkes zudem Lernunterstützung erhalten - egal ob für den regulären Schulunterricht oder den Digitalunterricht im Homeschooling."Die 'gelbe Villa' leistet mit ihrer Bildungsarbeit einen großartigen und wichtigen Beitrag für unsere jungen Generationen", sagt Jörg Utecht, CEO der Interhyp Gruppe und ergänzt: "Als größter Vermittler privater Baufinanzierungen in Deutschland unterstützen wir das Ziel des Deutschen Kinderhilfswerkes und wollen dazu beitragen, einen geschützten, chancengleichen Raum für die Entwicklung vieler Kinder und Jugendlichen zu schaffen.""Wir brauchen auch in dieser Phase der Corona-Pandemie außerschulische Angebote, die soziale Interaktion ermöglichen, kreative Angebote für Kinder und Jugendliche aufrechterhalten und zudem beim schulischen Lernen unterstützen. Hier leistet die 'gelbe Villa' in Berlin-Kreuzberg eine großartige Arbeit, die mit den Spenden der Interhyp Gruppe ausgebaut werden kann. Dafür sagen wir im Namen der Kinder vielen Dank", betont Holger Hofmann, Bundesgeschäftsführer des Deutschen Kinderhilfswerkes.Über InterhypDie Interhyp Gruppe ist eine der führenden Adressen für private Baufinanzierungen in Deutschland. Mit den Marken Interhyp, die sich direkt an den Endkunden richtet, undProhyp, die sich an Einzelvermittler und institutionelle Partner wendet, hat das Unternehmen 2020 ein Finanzierungsvolumen von 28,8 Milliarden Euro erfolgreich bei seinen über 500 Finanzierungspartnern platziert. Dabei verbindet die Interhyp Gruppe die Leistungsfähigkeit der eigenentwickelten Baufinanzierungsplattform eHyp mit kundenorientierten Digitalangeboten und der vielfach ausgezeichneten Kompetenz ihrer Finanzierungsspezialisten. Die Interhyp Gruppe beschäftigt etwa 1.600 Mitarbeiter und ist an über 100 Standorten persönlich vor Ort für ihre Kunden und Partner präsent.Pressekontakt:Britta Barlage, Telefon (089) 20 30 7 - 1325 / E-Mail: presse@interhyp.dewww.interhyp-gruppe.deOriginal-Content von: Interhyp AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/12620/4995283