Der E-Bike-Batteriespezialist Akku Vision ist eine Partnerschaft mit UniverCell, einem deutschen Zellhersteller mit Sitz in Flintbek, eingegangen. Die E-Bike-Akkus aus der Kooperation sollen sowohl für den Nachrüst-Markt als auch für Hersteller gefertigt werden. Die in dem Letter of Intent umrissene Arbeitsteilung ist simpel: UniverCell produziert Elektroden und Lithium-Ionen-Zellen - konkret Rundzellen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...