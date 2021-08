Nach Ausbruch über die Hochs aus 2017/2018 bei 1.262 Punkten erfolgte zu Beginn dieses Jahres eine steile Rallye direkt an das mittelfristige Ziel gelegen am 161,8 % Fibonacci-Extension-Retracement sowie der Kursmarke von 1.672 Punkten. Damit hat das Barometer sein maximales Erholungsziel nun erfolgreich erreicht und zeigt gewisse Topping-Muster in diesem Bereich an. Noch wurde ein Verkaufssignal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...