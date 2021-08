Es ist eine Woche her: Vergangenen Montag tauchte der Goldpreis im vorbörslichen asiatischen Handel plötzlich ab und kam erst im Bereich von 1.680 Dollar zu stehen. Ein Flash-Crash, wie es so schön heißt. Ausgelöst durch eine vier Milliarden Dollar schwere Order, die zu einer Zeit in den Markt kam, zu der es nur einen sehr geringen Handel gibt.Seit diesem Flash-Crash hat sich der Goldpreis allerdings wieder erholt. Angeheizt durch die höheren Produzentenpreise in den USA ging es mit Gold gerade ...

