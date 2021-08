16. August 2021 - Vancouver, BC - Outcrop Silver & Gold Corporation (TSXV:OCG, OTCQX:OCGSF, DE:MRG1) ("Outcrop") freut sich die Ernennung von Frau Lisa Peterson zum Chief Financial Officer als Nachfolgerin des derzeitigen CFO Alex Tong bekannt zu geben. Das Board of Directors von Outcrop möchte Herrn Tong für seinen Einsatz während seiner Amtszeit bedanken.

Frau Peterson verfügt über mehr als 13 Jahren Erfahrung in den Bereichen Bergbau, erneuerbare Energien, Infrastruktur und professionelle Dienstleistungen. Zuletzt war sie als Vice-President of Corporate Reporting & Global Accounting bei SkyPower Global, einem großen, internationalen Entwickler und Anbieter erneuerbarer Energien, tätig. Vor ihrer Tätigkeit bei SkyPower Global war Frau Peterson 3 Jahre lang bei der Barrick Gold Corporation als Chief of Staff Capital Projects sowie als Chief of Staff des Frontera-Distrikts in Argentinien in der Gruppe für technische Dienstleistungen, Projektentwicklung und Planung der Lebensdauer von Minen beschäftigt. In diesen Funktionen trug sie zum Ausbau von Großprojekten bei, stand in Kontakt mit Interessensvertretern und Joint-Venture-Partnern und führte Value Assurance Reviews (in etwa: Prüfungen der Wertsicherung) der Betriebs- und Expansionsanlagen der Unternehmen durch. Vor ihrer Beschäftigung bei Barrick arbeitete Frau Peterson 5 Jahre lang bei KGHM und leitete dort die Gruppe für internationale Unternehmensberichterstattung.

Frau Peterson begann ihre Karriere im Finanz- und Rechnungswesen bei KPMG. Sie ist CPA und hat ein Bachelor-Diplom in Betriebswirtschaftslehre von der Simon Fraser University.

"Ich freue mich, mit der Ernennung von Frau Peterson erneut einen großartigen Neuzugang zum Führungsteam von Outcrop bekannt geben zu können," erklärt Joseph Hebert, seines Zeichens Chief Executive Officer. "Lisas Expertise und umfassende Erfahrung werden für Outcrop eine enorme Bereicherung sein. Zusammen mit der Ernennung von Dr. Jesus Velador zum Vice President Exploration in der letzten Woche bauen wir ein erstklassiges Managementteam auf, um unser Projekt Santa Ana stetig auszubauen und das anhaltende Wachstum unseres Unternehmens zu unterstützen."

In Verbindung mit der Ernennung hat Outcrop Frau Peterson 500.000 Incentive-Aktienoptionen mit einem Ausübungspreis von 0,24 Dollar gewährt, die bis zum 5. August 2026 gültig sind.

Über Outcrop

Outcrop ist kapitalkräftig und die Explorationsarbeiten des Unternehmens auf fünf Silber- und Goldexplorationsprojekten mit erstklassigem Entdeckungspotenzial in Kolumbien schreiten schnell voran. Zurzeit erbohrt Outcrop den historischen, hochgradigen Silberbezirk Santa Ana. Diese Projekte werden von einem sehr disziplinierten, erprobten Expertenteam mit jahrzehntelanger Erfahrung in Kolumbien vorangetrieben.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung stellen "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze dar. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "potenziell", "wir glauben" oder Variationen solcher Wörter und Ausdrücke oder durch Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten "werden", identifiziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Abgabe solcher Aussagen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder die Erfolge von Outcrop wesentlich von denen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Dazu gehören unter anderem der Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen; Kapitalausgaben und andere Kosten; Finanzierungs- und zusätzliche Kapitalanforderungen; der Abschluss von Due-Diligence-Prüfungen; die allgemeine Wirtschafts-, Markt- und Geschäftslage; neue Gesetze; Ungewissheiten, die sich aus möglichen Verzögerungen oder Änderungen von Plänen ergeben; politische Ungewissheiten und die Lage der Wertpapiermärkte im Allgemeinen. Obwohl sich das Management von Outcrop bemüht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen unterscheiden, die in zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen können, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Die Leser werden daher darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen bzw. zukunftsgerichtete Informationen nicht verlässlich sind. Outcrop hat nicht die Absicht, zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen, auf die hier Bezug genommen wird, zu aktualisieren, sofern dies nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert wird.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

