Mercedes will mit seinem E-Mobility-Flaggschiff EQS in der Luxusklasse punkten. Dass der EQS von Mercedes kein Schnäppchen sein wird, war von vornherein klar. Dennoch: Interessenten müssen für den EQS tief in die Tasche greifen. Wie wird das Auto bei der Kundschaft ankommen?Der Einstiegspreis für den EQS liegt doch deutlich über dem für die herkömmliche S-Klasse. Das Einstiegsmodell gibt's ab 106.374 Euro (450+) mit 333 PS. Für den allradgetriebenen EQS 580 4Matic mit 523 PS ruft Daimler 135.500 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...