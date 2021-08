Wien (www.fondscheck.de) - Robeco gibt die Ernennung von vier neuen Mitgliedern für sein Research-Team im Bereich Sustainable Investment (SI) bekannt, so die Experten von "FONDS professionell".Prominentester Neuzugang sei Rachel Whittaker. Sie kehre in das Unternehmen zurück und werde das Team ab dem 1. September 2021 leiten. Das SI-Research-Team werde durch die Analysten Giulia Schettino, Ally Wong und FEDerico Silvano weiter verstärkt. Alle neuen Mitarbeiter würden am Standort Zürich tätig sein. ...

