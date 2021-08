Der kalifornische Direktanbieter von Hörgeräten steht weit vorne bei der Vereinfachung von Prozeduren rund um die Hörgeräteanpassung: Man hat sie zum Bestandteil der Telemedizin gemacht. Jüngster Schritt auf diesem Weg: EARGO übernahm wesentliche Teile des webbasierten Hörtestanbieters Clementine (Online Hearing Screen).



Hinzu kam die Markteinführung der neuen Hörgeräte-Generation Eargo 5, die beim Tragen so gut wie unsichtbar sein sollen. Moderner Service und durchaus hochpreisige Produkte kommen gut an: Der Umsatz des 2. Quartals wurde um 44 % auf 23 Mio. $ ausgebaut. Trotzdem verdreifachte sich der Quartalsverlust auf 19,3 Mio. $. Bereinigt waren es - 0,36 $ je Aktie gegenüber erwarteten - 0,25 $. Die Gewinnenttäuschung ließ sich per Anhebung des Jahres-Umsatzziels auf 93 bis 96 Mio. $ (zuvor: 89 bis 93 Mio. $) nicht kompensieren.



