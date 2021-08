Die jüngste Investition spiegelt die wachsende globale Bedeutung der Datenanalyse im Marketing wider

Die Erlöse werden für die Weiterentwicklung von Adverity's prädiktiver Stack-Technologie für Marketer eingesetzt

Adverity, die schnell wachsende Marketing-Analyse-Plattform, gab heute den Abschluss einer Serie-D-Finanzierungsrunde in Höhe von 120 Millionen US-Dollar unter der Leitung der SoftBank Vision Fund 21 bekannt. Ebenfalls an der Finanzierungsrunde beteiligt war der bestehende Investor Sapphire Ventures.

Image copyright of Carina Brunthaler Adverity's Management Team (left to right): Christina Schlesinger (Chief Customer Officer), Andreas Glänzer (Chief Operating Officer), Alexander Igelsböck (Chief Executive Officer), Harriet Durnford-Smith (Chief Marketing Officer), Martin Brunthaler (Chief Technology Officer)

Adverity hat die Mission, die Marketingleistung durch intelligente datengesteuerte Erkenntnisse zu verbessern. Das in Wien gegründete Unternehmen mit Büros in London und New York konnte in den letzten 12 Monaten einen Kundenzuwachs von 120% verzeichnen. Das wachsende Portfolio von Adverity umfasst globale Marken und Agenturen wie IKEA, Red Bull, Unilever, MediaCom und Vodafone. Adverity erzielte zuletzt das beste Quartal seiner Unternehmensgeschichte und in den letzten vier Jahren eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 105%. Das weltweit wachsende Team wurde seit 2019 um 300% vergrößert.

Die Ankündigung folgt weniger als 16 Monate nach der Serie C-Finanzierung von Adverity in Höhe von 30 Millionen US-Dollar und nach insgesamt drei Investitionsrunden in nur drei Jahren. Die jüngste Runde bringt die Gesamtfinanzierung des Unternehmens auf mehr als 165 Millionen US-Dollar. Nach Angaben der Forschungsgruppe Market Research Future wird der globale Markt für Datenanalysen bis 2026 voraussichtlich 132,9 Milliarden US-Dollar erreichen. Denn Unternehmen werden zukünftig verstärkt darauf angewiesen sein, den größtmöglichen Nutzen aus ihren Daten zu erzielen.

Datenschutz und -sicherheit werden für Unternehmen zu einem kritischen Erfolgsfaktor. Der Bedarf an Datenanalysen hat sich vor dem Hintergrund der anhaltenden Debatte um Drittanbieter-Cookies noch erhöht. Sie werden die Art und Weise, wie Marketer die Kampagenleistung messen, grundlegend verändern. Gleichzeitig haben die durch die Corona-Pandemie verursachten Marktturbulenzen den Druck auf Marketer verstärkt, ihre Investitionen zu rechtfertigen und schnelle, genaue und erkenntnisbasierte Entscheidungen zu treffen.

Adverity hat dank seiner Fähigkeit, Daten aus unterschiedlichen Quellen effizient zu integrieren und dabei praktische Erkenntnisse unmittelbar bereitzustellen, eine Vorreiterrolle eingenommen und ermöglicht Unternehmen, mit Marketingdaten ihr Wachstum voranzutreiben.

Adverity hat im Wandel zu Predictive Analytics Pionierarbeit geleistet. Predictive Analytics gibt Marketern dank automatisierter Erfassung von Unregelmäßigkeiten, Trends und Mustern völlig neue Tools an die Hand, um Chancen zu identifizieren und potenzielle Probleme zu lösen. Der ROI Advisor, die neueste Funktion von Adverity, wurde als direkte Antwort auf Datenschutzbedenken veröffentlicht. Mithilfe dieser Funktion können Marketer die Performance beobachten, ohne auf Cookies von Drittanbietern angewiesen zu sein. Mit den Investitionserlösen wird die Produktpalette weiterentwickelt. Ziel ist es, mit Daten einwandfreie, vorausschauende Erkenntnisse und detaillierte Empfehlungen für die beste Marketingstrategie sowie eine strukturierte Übersicht über den ROI bereitzustellen.

Alexander Igelsböck, CEO und Mitbegründer von Adverity: "Es gibt unzählige Marketingtools, doch es spielt keine Rolle, wie viele neue Tools Marketer implementieren was zählt sind Erkenntnisse, die Unternehmen helfen, weiter zu wachsen und Fehler zu vermeiden. In unserer datenzentrischen Welt gehört Datenanalyse zur Kernkompetenz eines jeden erfolgreichen Unternehmens."

"SoftBank Vision Fund 2 hat den Wert unseres Geschäftsmodells erkannt und gesehen, dass unsere Plattform eine wichtige Komponente für jeden modernen Marketing-Technologie-Stack darstellt. Mit Automatisierung können Marketer mühsame Arbeit abgeben, Point-In-Time-Leistungsdaten hinter sich lassen und Erkenntnisse nutzen, die nicht nur jetzt bessere Entscheidungen ermöglichen und validieren, sondern auch proaktiv zukünftige Ergebnisse verbessern."

Ram Trichur, Partner von SoftBank Investment Advisers: "Mit dem schnellen Wachstum digitaler Kanäle, die Marken weltweit zur Verfügung stehen, werden Datenintegration, -harmonisierung und der Einsatz von Echtzeit-KI-Analysen zu unverzichtbaren Tools, um B2C- und B2B-Kunden anzusprechen. Adverity verwandelt die Marketinganalyse-Branche mit erkenntnissgetriebenen Einsichten. Wir freuen uns über die große Chance, mit der Technologie und der internationalen Reichweite der Plattform neue Maßstäbe zu setzen."

Über Adverity

Adverity ist die intelligente Daten- und Analyseplattform, die es Marketing-, Vertriebs- und E-Commerce-Teams ermöglicht, schneller und einfacher erkenntnisbasierte Entscheidungen zu treffen. Durch die Umwandlung von isolierten Daten in praktische Erkenntnisse vereinfacht Adverity den Nachweis des Return on Investment über alle Kanäle hinweg und verkürzt den Time-to-Value ihrer Daten.

Mit der automatisierten Datenintegration aus Hunderten von Quellen bietet Adverity einen zentralisierten Überblick über die Marketing-, Vertriebs- und E-Commerce-Leistung Ihres gesamten Unternehmens. Durch leistungsstarke Datenvisualisierungen und vorausschauenden Analysen liefert die End-to-End-Plattform greifbare Erkenntnisse und deckt in Echtzeit Möglichkeiten zur Leistungssteigerung und Wachstumsförderung auf.

1Zum Datum dieser Pressemitteilung hat die SoftBank Group Corp. Kapitaleinlagen geleistet, um Investitionen des SoftBank Vision Fund 2 ("SVF 2") in bestimmte Portfoliounternehmen zu ermöglichen. Die hierbei enthaltenen Informationen dienen nur zu Informationszwecken und stellen kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Kommanditanteilen an einem Fonds dar, einschließlich SVF 2. Drittanleger erhalten vor Abschluss zusätzliche Informationen zu allen SVF 2-Anlagen. Die Transaktion unterliegt weiterhin den gesetzlichen Abschlussbedingungen und wird voraussichtlich in Kürze abgeschlossen.

