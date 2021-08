Die Stahlbranche wurde in den letzten Jahren von einer langanhaltenden Branchenflaute gebeutelt. Überkapazitäten und eine schwache Nachfrage belasteten die Umsatz- und Gewinnentwicklung. Die weltweite Corona-Pandemie verschärfte diese Situation ab 2020 zusätzlich. Inzwischen hat sich der Negativtrend aber gedreht und in der Stahlbranche wächst der Optimismus. Auch der Wert, den wir Ihnen heute vorstellen, hat zuletzt gute Zahlen vorgelegt. Gemessen an früheren Höchstkursen hat der Stahlhersteller aber in kurstechnischer Hinsicht noch Aufholbedarf. Mehr dazu in unserer heutigen Analyse.

Den vollständigen Artikel lesen ...