Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Auch am Freitag verzeichneten die US-Märkte mal wieder neue Rekordhochs. Das neue Allzeithoch des Dow Jones liegt nun bei 35.610 Punkten. Auf Wochensicht legte der amerikanische Leitindex um 0,9 Prozent zu. Bei den Einzelthemen geht es heute um Bitcoin, Coinbase, Seagate, Disney, Zoom Video, Match Group, BioNTech und Moderna. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.