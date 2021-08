Der PEH EMPIRE hat von einer guten Marktlage profitiert und verbuchte im Juli ein All-Time-High. Nach der Artikel-8-Zertifizierung läuft aktuell der Prüfungsprozess für das FNG-Siegel.PEH EMPIRE mit erneutem All-Time-HighFondsmanager Martin Stürner kann zur Zeit sehr zufrieden mit seinem Fonds sein. Zu Ende Juli erreichte der Multi-Asset-Fonds PEH EMPIRE (ISIN: LU0086120648) ein weiteres All-Time-High, wie es in einer aktuellen Mitteilung heißt. Es sei wieder einmal gelungen, im Vergleich mit der Peer-Group eine Top-Platzierung zu belegen, dank gezielter Einzeltitelauswahl und des erfolgreichen aktiven Anlagemanagements. "Aktives Fondsmanagement bedeutet, dass wir stets auf der Suche nach neuen Chancen sind, aber dabei die Risiken fest im Blick haben", heißt es dazu weiter. Sichtbares Zeichen sei die Struktur und der sich stetig verändernde Investitionsgrad (Aktienquote) des PEH EMPIRE-Portfolios. Die Aktienquote ist demnach aktuell auf einen Wert zwischen 70 und 80 Prozent gesenkt worden, da die Risiken angestiegen seien und der Sentiment-Score, der Teil des KI-gestützte Research-System PEH-Score ist, an Einfluss gewonnen habe. Mit einem starken Fokus auf den Tech-Bereich ist der PEH EMPIRE mit über 90 Prozent in den USA investiert. Zu den Top-Positionen des Portfolios gehören aktuell die großen Tech-Riesen Microsoft, Apple und Amazon.

