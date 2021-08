Der Sicherheitsforscher Benjamin Delpy hat einen Weg gefunden, die unverschlüsselten Anmeldedaten von Benutzern des gleichen Terminalservers über Microsofts neuen Cloud-PC auszulesen. Das neue Microsoft-Angebot Windows 365 bietet einen kostenpflichtigen Cloud-PC, der per Remote Desktop oder Webbrowser bedient werden kann - also auf einem Terminalserver läuft. Cloud-PC ist ein per Web erreichbarer Slot auf einem Terminal-Server Der Cloud-PC ist ein interessantes Angebot etwa für Personen, die überall arbeitsbereit bleiben wollen. So könnte der Cloud-PC etwa zu Hause über ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...