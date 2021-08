... an die Börse. Die Aktionäre von SILVER CREST ACQUISITIONS haben zugestimmt, ihre SPAC mit Tim Hortons China zu verschmelzen.



Die 1964 gegründete kanadische Restaurantkette Tim Hortons war anfangs auf Kaffee/Donuts spezialisiert, vor rund 25 Jahren erweiterte man das Angebot um Sandwiches etc. Tim Hortons wurde 2014 von Burger King Worldwide übernommen, so entstand RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL.



Nun wird Tim Hortons China, ein Gemeinschaftsprojekt u.a. mit TENCENT, an die Börse gebracht: Per Verschmelzung mit der schon börsennotierten SILVER CREST ACQUISITION CORP. Dabei wird den eingebrachten Aktivitäten und Assets von THC rund 1,7 Mrd. $ Enterprise Value zugestanden.



Den aktuellen SPAC-Aktionären gehört letztlich ein Fünftel der Anteile am neuen, auf China konzentrierten Unternehmen. Die SPAC-Aktionäre haben bisher kaum von der Entwicklung profitiert, ihre Aktie rangiert um 10 $. Angezeigt wird ein Börsenwert von 420 Mio. $.



