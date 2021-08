Für die BYD-Anleger startete der Montag mit Ernüchterung: Der Aktienkurs sackt nach unten ab. Dennoch ist die Stimmung im BörsenNews-Forum entspannt, nicht zuletzt wegen der allgemeinen Auftragslage. Unsicherheiten gibt es trotzdem. SUV-Einführung in Norwegen Wie das 1995 gegründete Unternehmen BYD in einer Pressemitteilung verkündet hat, wurde vergangene Woche der Tang SUV in Norwegens Hauptstadt Oslo eingeführt. Bis zum Ende des Jahres sollen demnach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...