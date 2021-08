Der Facebook Messenger bietet Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ab sofort auch für Sprach- und Videoanrufe an. Zukünftig sollen auch Instagram-Direktnachrichten auf die Art verschlüsselt werden. Der Facebook Messenger bietet seit 2016 die Möglichkeit an, Chat-Konversationen zwischen zwei Personen zu verschlüsseln. Dieselbe Technik ist jetzt auch endlich für Sprach- und Videoanrufe verfügbar. Vorläufig jedoch standardmäßig nur bei Gesprächen zwischen zwei Personen. Gruppen-Chats und Video- oder Sprachanrufe zwischen mehr als zwei Teilnehmer:innen will Facebook zukünftig ebenfalls ...

