Hannover (www.anleihencheck.de) - Ein Blick auf den Kalender mit den in dieser Woche zur Veröffentlichung anstehenden Wirtschaftsdaten lässt erkennen, dass es die Sommerferienphase angebrochen ist, so die Analysten der Nord LB.Die Märkte würden in den kommenden Tagen vor allem auf neue Konjunkturindikatoren aus dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten zu achten haben. Das Highlight der Woche sollten die Einzelhandelsumsätze am Dienstag sein, die die Analysten nach einem soliden Plus von 0,6% M/M nun für den Berichtsmonat Juli eher wieder etwas schwächer mit -0,5% M/M erwarten würden. Den Hauptgrund dafür würden sie in den Fahrzeugabsätzen sehen - exklusive Automobile würden sie immerhin mit einem marginalen Anstieg von 0,1% M/M rechnen (nach einem starken Vormonatsplus von 1,3% M/M). ...

