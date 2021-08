Die brasilianische Notenbank hat in den drei Monaten bis Ende Juli ihre Goldreserven fast verdoppelt. Zuvor hatten sich diese seit 2012 praktisch kaum verändert. Diese Aufstockung fällt mit dem 50-jährigen Jubiläum der Aufhebung der Goldbindung des US-Dollars am 15.08.1971 zusammen.Das Timing der brasilianischen Zentralbank hat passt zur Koinzidenz. Denn wie ein Blick auf Chart 1 zeigt, bietet ein Blick zurück auf die Entwicklung des Goldpreises in den 50 Jahren nach der Aufhebung der Goldbindung des US-Dollars am 15.08.1971 viele Aufhänger für die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...