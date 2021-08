Tagesausblick für 17.08.: Die Stimmung trübt sich ein

Henry Philippson,

Godmode-Trader.de

Schwache Konjunkturdaten und das Afghanistan-Debakel haben zu Wochenbeginn die Stimmung an den Aktienmärkten belastet. In China lagen die Anlageinvestitionen, die Industrieproduktion und der Einzelhandelsumsatz deutlich unter den Erwartungen.

Neu: Handeln Sie HVB Produkte bei unserem Partner Scalable Capital Broker dauerhaft ohne Orderprovision ab einem Ordervolumen von Euro 250! Mehr erfahren

In den USA sank der Empire State Manufacturing Index, der die Stimmung in der Industrie im Bundesstaat New York abbildet, deutlich stärker als erwartet. Im DAX überwogen die Gewinnmitnahmen, nachdem noch am Freitag ein neues Rekordhoch erreicht worden war.

Unternehmen im Fokus

Das Biotechunternehmen CureVac hat die Umsatzerwartungen für das zweite Quartal überraschend übertroffen. Das Unternehmen teilte außerdem mit, dass sein Covid-19-Impfstoffkandidat der zweiten Generation in einer präklinischen Studie eine verbesserte Immunantwort und Schutzwirkung gezeigt habe.

Die Übernahme der Bilderdatenbank Giphy durch Facebook könnte scheitern. Die britische Kartellbehörde CMA sieht die Gefahr einer Schwächung des Wettbewerbs zwischen Online-Plattformen, wie es in einem vorläufigen Bericht heißt. Giphy erlaubt die Einbindung animierter GIF-Dateien in Facebook-Posts, E-Mails oder andere Online-Nachrichten.

Wichtige Termine

Eurozone - BIP 2. Quartal (1. Veröffentlichung)

USA - Einzelhandelsumsatz Juli

USA - Industrieproduktion Juli

Chart: DAX

Widerstandsmarken: 16.000 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.660/15.700/15.730/15.785/15.800 Punkte

Mit der 16.000 Punkte-Marke wurde in der abgelaufenen Handelswoche ein wichtiger Meilenstein erreicht. Diese Marke ist für größere Gewinnmitnahmen zunächst geradezu prädestiniert. Eine Trendwende ist im Chartbild bislang nicht abzuleiten, dennoch sollte hier unterhalb der runden Marke erst einmal Vorsicht geboten sein auf der Longseite - der Index hat "sein Ziel" möglicherweise erst einmal gesehen.

Entsprechend wäre in den kommenden Tagen ein größerer Rücksetzer Richtung 15.700 Punkte keine größere Überraschung, eine Trendfortsetzung kann jedoch nicht ausgeschlossen werden. Neue Kaufsignale würden erst bei einem erneuten Stundenschlusskurs oberhalb der 16.000 Punkte-Marke entstehen.

DAXin Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 30.07.2021- 16.08.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 18.12.2017- 16.08.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Inline-Optionsscheine auf DAX Index für eine Spekulation auf eine Seitwärtsbewegung des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere Barriere in Punkten obere Barriere in Punkten Letzter Bewertungstag DAX Index HR85XH 5,46 12.000 16.400 14.10.2021 DAX Index HR85XN 3,23 12.600 16.200 14.10.2021

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 16.08.2021; 16:42 Uhr

Weitere Hebelprodukte für Spekulationen auf eine Auf- oder Abwärtsbewegung beziehungsweise Seitwärtsbewegung des DAX finden sie hier.

Cashback Trading - wenn der Emittent meine Ordergebühren übernimmt!

Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben. Cashback über die Cashbuzz-Webseite aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro pro Trade (für Trades ab 1.000 Euro) bis zu maximal 1.000 Euro pro Monat bekommen. Weitere Infos unter:www.onemarkets.de/cashback

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Tagesausblick für 17.08.: Die Stimmung trübt sich ein erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).