Eigentlich ist das Marktumfeld für Aktien aus dem IT-Sektor derzeit hervorragend. Hiervon profitiert der Anteilschein der cyan AG aber in keiner Weise. Vielmehr steht das Management vor massiven Herausforderungen, um das Ruder doch noch umzureißen.Für die Aktionäre der cyan AG (DE000A2E4SV8) liefen die vergangenen Jahre bereits sehr enttäuschend. So tendiert die Aktie bereits seit Anfang 2019 in einem massiven Abwärtstrend, was unter anderem daran lag, dass die Firma häufiger Geschäftszahlen präsentierte, die die Erwartungen der meisten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...