Köln (ots) - Nach der Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) für Zwölf- bis 17-Jährige fordern die Grünen im NRW-Landtag Impfangebote an allen weiterführenden Schulen. "Die Landesregierung ist jetzt gefordert, einfache, klare und mehrsprachige Informationen für die Eltern zur Impfung für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren bereitzustellen", sagte Sigrid Beer, bildungspolitische Sprecherin der Grünen im NRW-Landtag, dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Dienstagausgabe). "Umgehend sind niedrigschwellige Angebote an allen weiterführenden Schulen zu schaffen - auch für die Sekundarstufe I." Zudem sollten sich auch Familienangehörige in den Schulen unkompliziert mitimpfen lassen können. Nach den bisherigen Vorschriften dürfen die 53 nordrhein-westfälischen Impfzentren lediglich spezielle Angebote für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II machen, teilte das NRW-Gesundheitsministerium am Montag mit.



